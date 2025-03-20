Ровно, Украина, 20 марта, 2025, 20:41 — ИА Регнум. В центре города Ровно взорвался легковой автомобиль. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба полиции Украины.

Global Look Press

«Предварительно установлено, что вблизи одного из ТРЦ города взорвалось перевозившееся в автомобиле самодельное взрывное устройство», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В ходе инцидента пострадали водитель машины и пассажир. Их госпитализировали. Место происшествия обследовали взрывотехники. Полиция устанавливает причастных к взрыву.

«Украинская правда», ссылаясь на информацию от представителя Службы безопасности Украины (СБУ), сообщила, что в связи со взрывом возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

Как передавало ИА Регнум, в феврале в Одессе взорвали элитный внедорожник, принадлежавший прокурору специализированной прокуратуры в сфере обороны Украины. СБУ задержала подозреваемого — 18-летнего местного жителя. Его обвинили в совершении теракта.

Также в феврале в Ровно прогремел взрыв в здании областного территориального центра комплектования (аналог военкомата на Украине). По информации издания «Страна. ua», несколько человек погибли. Воздушную тревогу в городе перед этим не объявляли.