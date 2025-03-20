Москва, 20 марта, 2025, 20:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил Кирсти Ковентри с избранием на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом 20 марта сообщила пресс-служба Кремля.

Global Look Press

«Примите искренние поздравления по случаю вашего избрания президентом Международного олимпийского комитета. Итоги состоявшегося голосования убедительно свидетельствуют о вашем высоком авторитете в спортивном мире и о признании ваших выдающихся личных достижений», — отметил глава государства в телеграмме.

Президент выразил уверенность, что уникальный опыт и заинтересованность в реальном продвижении благородных олимпийских идеалов будут способствовать успеху нового главы МОК в столь ответственной работе.

Путин пожелал Ковентри благополучия и крепкого, по-настоящему спортивного здоровья.

Как ранее сообщало ИА Регнум, двукратная олимпийская чемпионка из Зимбабве Кирсти Ковентри стала первой женщиной, избранной на пост президента МОК. Выборы главы организации прошли 20 марта в Греции на 144-й сессии комитета. Спортсменка вступит в должность 24 июня.

Издание KP.RU отметило, что Ковентри в ходе своей предвыборной кампании почти не поднимала вопрос о допуске российских спортсменов к Олимпиаде, но выступала за снятие введенного в 2022 году запрета на участие россиян в турнирах.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв выразил надежду на то, что МОК во главе с новым президентом станет более сильным и независимым, а Россия вернется в международный спорт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что МОК может оставить дискриминационную политику против российских спортсменов после выборов нового главы комитета. Он подчеркнул, что участие россиян в международных соревнованиях очень важно.