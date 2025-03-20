Белгород, 20 марта, 2025, 20:19 — ИА Регнум. Три мирных жителя получили ранения в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Об этом 20 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Атаки ВСУ на Краснояружский и Ракитянский районы продолжаются. Ранены три мирных жителя», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что беспилотник атаковал движущийся автомобиль на участке автодороги Графовка — Репяховка, в результате чего мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. Он самостоятельно обратился в больницу, госпитализация не потребовалась.

Ещё один дрон атаковал служебный автобус на дороге Святославка — Илёк-Кошары. Пострадала супружеская пара. Женщина и мужчина получили минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения. Они госпитализированы.

Как передавало ИА Регнум, вечером 17 марта один человек пострадал в результате атаки украинских БПЛА на Белгород и Белгородский район. У 18-летнего молодого человека минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой руки на уровне предплечья. Состояние пострадавшего оценивалось как тяжелое.

В ночь на 18 марта средства ПВО сбили 46 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, из них 41 — над Белгородской областью.