Лондон, 20 марта, 2025, 20:23 — ИА Регнум. Сроки возможного размещения миротворцев на Украине становятся более понятными благодаря тому, что Россия и США начали переговоры по урегулированию кризиса. Об этом 20 марта заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Global Look Press

«Сроки становятся более понятными, очевидно благодаря важным переговорам между США и Россией на этой неделе», — процитировал главу правительства телеканал ITV.

Стармер уточнил, что на 20 марта в Великобритании запланирована встреча военных представителей западных стран. На ней будут обсуждать предполагаемую отправку войск на Украину, делая акцент на то, что для них нужно обеспечить безопасность в том числе на море и в воздушном пространстве.

Как передавало ИА Регнум, заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард 20 марта заявил, что Лондон может направить на Украину свои войска с восточных рубежей НАТО. По его словам, в странах Прибалтики базируются около 2,6 тыс. британских военнослужащих. При этом он подчеркнул, что Стармер не поддержит эту идею, если не будет поддержки США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в феврале отметил, что Россия не давала согласия на отправку иностранных войск на Украине, а для размещения миротворцев требуется одобрение обеих сторон конфликта. Он назвал эту инициативу лукавой попыткой снова накачать киевский режим оружием.

18 марта президенты России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп по телефону обсудили урегулирование украинского кризиса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в этом разговоре тему возможной отправки миротворцев никто не поднимал.