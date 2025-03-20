Дамаск, 20 марта, 2025, 20:08 — ИА Регнум. Новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа во второй раз не пожал руку министру иностранных дел Германии Анналене Бербок во время ее визита в Дамаск. Об этом 20 марта сообщил телеканал NTV.

Global Look Press

«Во время своего второго визита в Дамаск министр иностранных дел Анналена Бербок снова не получила рукопожатия от временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа», — пишет NTV.

При этом она дождалась рукопожатия от главы МИД Сирии Асаада Хасана аш-Шибани.

Кроме того, отмечается, что вместе с Бербок в Сирию приехал депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет, которому аш-Шараа также не пожал руку.

Как передавало ИА Регнум, 4 января газета Die Welt опубликовала видео, на котором новые лидеры Сирии отказались пожать руку Бербок. На кадрах видно, как глава немецкого МИД протягивает руку для пожатия, однако оба представителя сирийской администрации прикладывают ладони к груди. При этом, как только руку им протянул глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, оба встречающих пожали её.

Кроме того, лицо Бербок замазали на фото, опубликованном новыми властями Сирии по итогам переговоров в Дамаске.