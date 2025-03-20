Москва, 20 марта, 2025, 19:54 — ИА Регнум. Новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри почти не поднимала вопрос о допуске российских спортсменов к Олимпиаде, но выступала за снятие введенного в 2022 году запрета на участие россиян в турнирах. Об этом 20 марта пишет KP.RU.

Global Look Press

«В ходе предвыборной кампании Ковентри почти не поднимала вопрос о допуске российских спортсменов к Олимпиаде, в отличие от других кандидатов. Она подчеркнула, что главная задача МОК — обеспечить участие всех атлетов в Играх, независимо от обстоятельств», — написало издание.

По словам Ковентри, подход к спортсменам должен быть индивидуальным, но в итоге необходимо найти единое решение для тех, кто представляет регионы конфликтов.

«Будучи сторонницей снятия запрета на участие россиян в международных турнирах, введенного в 2022 году из-за конфликта на Украине, Ковентри одной из первых в МОК поддержала допуск российских атлетов к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе», — говорится в материале.

В феврале 2023 года Ковентри, занимавшая тогда пост председателя комиссии спортсменов МОК, отметила, что с ней консультировались по этому вопросу, и она обсуждала его с коллегами и спортсменами.

В 2018 году Ковентри одобрила решение Международного антидопингового агентства (WADA) снять санкции с Российского антидопингового агентства (РУСАДА) после предоставления базы данных.

Она также выступила против повторения массового отстранения россиян, как это было на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, когда около 100 атлетов не допустили к соревнованиям из-за допингового скандала.

Как ранее сообщало ИА Регнум, двукратная олимпийская чемпионка из Зимбабве Кирсти Ковентри стала первой женщиной, избранной на пост президента МОК. Выборы главы организации прошли 20 марта в Греции на 144-й сессии комитета. Спортсменка вступит в должность 24 июня.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв выразил надежду на то, что МОК во главе с новым президентом станет более сильным и независимым, а Россия вернется в международный спорт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что МОК может оставить дискриминационную политику против российских спортсменов после выборов нового главы комитета. Он подчеркнул, что участие россиян в международных соревнованиях очень важно.