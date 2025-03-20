Стокгольм, 20 марта, 2025, 19:51 — ИА Регнум. Совет по сельскому хозяйству Швеции предложил ряд новых правил по содержанию домашних животных, которые в том числе предусматривают наделение некоторыми правами фруктовых мух, ими запретили кормить лягушек. Об этом сообщила газета Svenska Dagbladet.

«Предлагаются нелепые решения, например, запрет на купание черепахи, запрет на бег хомяка по кругу и запрет на кормление лягушек живыми плодовыми мухами, поскольку есть исследования, что насекомые могут страдать, если их употребляют в пищу», — говорится в материале, опубликованном 19 марта.

Издание отметило, что опрошенные им эксперты назвали предлагаемые меры абсурдными. Если правила вступят в силу, то многим семьям придется усыпить питомцев из-за слишком завышенных требований к содержанию животных.

«Я с большой тревогой жду, что эти мыслители явятся ко мне, чтобы объяснить, сколько квадратных метров нужно лемурам, чтобы они чувствовали себя хорошо, даже может быть запретят им их любимые игрушки», — прокомментировал инициативу гендиректор зоопарка Kolmården Рикард Шёдэн.

Как передавало ИА Регнум, с 1 марта в Московской области ввели наказание для владельцев незарегистрированных собак. За отсутствие у питомца «паспорта» штраф составляет от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей. Собак полагается регистрировать в течение 14 дней после достижения трехмесячного возраста.