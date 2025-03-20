Курск, 20 марта, 2025, 19:48 — ИА Регнум. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что работа по установке третьего и четвертого реакторов на Курской АЭС-2 должны начаться уже в 2025 году. Такое заявление он сделал 20 марта.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Отмечается, что степень готовности всей атомной электростанции замещения составляет 68%. Кроме того, Хинштейн отметил, что тип реакторов ВВЭР-ТОИ, которыми будет оснащена станция, обладает повышенной мощностью.

«При этом важнейший вопрос — безопасность станции, в том числе от варварских прилетов врага. Важно, что никакой радиационной угрозы для людей нет и быть не может — для этого принимаются все необходимые меры», — добавил он в Telegram-канале.

Хинштейн подчеркнул, что КуАЭС, несмотря на все внешние угрозы и сложности, остается одной из самых чистых экологических станций России.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта стартовало строительство нового энергоблока на Ленинградской АЭС-2. Отмечалось, что началась заливка первого бетона в фундамент здания реактора энергоблока №4. Этот блок станет восьмым по счету во всей системе ЛАЭС.

Президент России Владимир Путин 22 августа прошлого года сообщил, что украинские войска ночью попытались нанести удары по Курской АЭС. Москва проинформировала об этом МАГАТЭ, и агентство обещало прислать специалистов, отметил глава государства.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 21 августа 2024 года заявил о планах посетить Курскую АЭС. В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва находится в контакте с МАГАТЭ в связи с провокациями Киева в отношении Запорожской и Курской АЭС.