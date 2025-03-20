Варшава, 20 марта, 2025, 19:49 — ИА Регнум. В Европе прорабатывают множество вариантов международной операции на Украине. Об этом 20 марта заявил начальник генштаба Войска Польского генерал Веслав Кукула.

«Готовится многовариантная операция, которая во многом зависит от того, как будут проходить мирные переговоры», — процитировало его агентство РАР.

Он добавил, что операция пока что на ранней стадии планирования, а подробности договоренностей участники предпочитают не разглашать.

Касательно участия Варшавы в миротворческой миссии Кукула подчеркнул, что страна не намерена привлекать своих военных. Однако, по его словам, полностью избежать участия в операции невозможно из-за общей границы.

Из Польши на Украину ведет удобная сеть автомобильных дорог, напомнил генерал. Участие страны может затрагивать сферу, связанную с базированием войск для обеспечения гарантий безопасности Украины, и материально-техническую поддержку, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украине потребуются минимум 200 тыс. миротворцев для обеспечения безопасности страны после завершения военного конфликта с Россией.

Газета The Wall Street Journal писала, что Великобритания и Франция хотят направить 30 тыс. «миротворцев» на Украину в случае заключения мирного соглашения сторонами конфликта. При этом чиновники Евросоюза признали, что без помощи США такой план ожидает «тернистый путь».

15 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что западные страны переходят к обсуждению «операционных деталей» отправки войск на Украину. Он добавил, что считает важным получение данными «миротворцами» гарантий безопасности со стороны США и отметил, что ведёт переговоры с Вашингтоном по данному вопросу ежедневно.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Россия ни при каких условиях не примет присутствия натовских военных на Украине в качестве «миротворцев». Дипломат подчеркнул, что если войскам НАТО под любым флагом позволить разместиться на оставшихся территориях Украины, то они будут защищать там нацистский режим.