Москва, 20 марта, 2025, 19:46 — ИА Регнум. Расчетный курс доллара, являющийся ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 85 рублей. Это следует из данных платформы Investing.com.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Американская валюта выросла до такого показателя впервые с 17 марта. Притом что в начале недели доллар впервые с 27 августа прошлого года опустился ниже этой отметки.

Как сообщало ИА Регнум, Банк России установил официальный курс доллара на 20 марта на уровне 82,8487 рубля. С 19 марта он подорожал на 1,3469 рубля.

Заместитель министра финансов России Владимир Колычев 4 марта заявил, что нынешнее укрепление курса рубля может быть связано с переговорами России и США. По его словам, курс российской валюты отражает оценку различных процессов хозяйствующими субъектами и на него влияют и геополитические процессы.