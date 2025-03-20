Москва, 20 марта, 2025, 19:49 — ИА Регнум. Свыше 80 тыс. участников присоединились к пятой, юбилейной международно-исторической интеллектуальной игре «1 418», посвященной Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщили 20 марта в пресс-релизе «Волонтеры Победы».

Отмечается, что игра прошла в рамках акции «Диктант Победы», на нее зарегистрировались участники из более чем 60 стран: Австралии, Турции, КНДР, США и других.

«Благодаря трансляциям на русском, английском, испанском и французском языках к участию присоединились жители Австралии, Австрии, Азербайджана, Казахстана, Болгарии, Вьетнама, Греции, КНДР, Хорватии, США, Таджикистана и других стран… Мы побили свой собственный рекорд», — заявила зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко.

В движении сообщили, что на игре присутствовали вопросы по основным событиям Второй мировой войны и ВОВ, стратегические операции 1945 года, а также вклад округов РФ и стран СНГ в победу. Уточняется, что ведущим мероприятия был выбран актер театра и кино, сыгравший в сериале «Ландыши. Такая нежная любовь» Сергей Городничий.

«Я чувствовала неимоверную гордость за то, что я живу в стране великих героев. Когда игра началась, мы с командой зарядились позитивным настроем, который сопровождал нас… Подобные игры помогают сохранить память и историю для будущих поколений», — подчеркнула волонтер победы Ханты-Мансийского автономного округа Дарья Полохова.

Кроме того, организаторы мероприятия заявили, что при создании игры использовались архивные документы, фото, видео и аудиохроника, которые прошли экспертизу историков. По итогам соревнований будут определены три команды лучших игроков, которым организаторы вручат памятные призы.

Как передавало ИА Регнум, в России и за рубежом 26 апреля также пройдет масштабное тестирование знаний истории в годы Великой Отечественной войны — «Диктант Победы». Эта акция состоится в седьмой раз.

7 мая 2019 года состоялся самый первый «Диктант Победы». Более 150 тыс. человек в возрасте от 9 до 90 лет из 24 государств, включая Россию, приняли участие в этом мероприятие. По итогам тестирования организаторы приняли решение о ежегодном проведении диктанта.

Ранее в начале января президент РФ Владимир Путин утвердил проведение Года защитника Отечества в 2025 году. Российский лидер предложил сделать это в честь 80-летнего юбилея Великой Победы и вспомнить тех, кто защищал Родину.