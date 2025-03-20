Москва, 20 марта, 2025, 19:40 — ИА Регнум. Функционирование энергообъектов Украины, которые США хотят взять под свой контроль, напрямую отражается на повседневной жизни рядовых граждан, и передача этих объектов может стать серьезным ударом для главы киевского режима Владимира Зеленского и его команды. Об этом в четверг, 20 марта, заявил доктор политических наук, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнёв в разговоре с ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

Издание New York Times сообщает, что украинские эксперты назвали труднореализуемой и почти невероятной идею президента США Дональда Трампа о передачи украинских АЭС под контроль США. По их оценке, приватизация АЭС как минимум противоречит украинскому законодательству.

«Необходимо учитывать, что и госсекретарь США Марко Рубио, и советник по национальной безопасности Майк Уолц прокомментировали эту новость, заявив о необходимости передать в собственность США все украинские электростанции. Это же подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Министр энергетики США Крис Райт, впрочем, указал, что якобы президент США Дональд Трамп и Зеленский обсуждали передачу под управление США конкретно атомных электростанций Украины. И в данном контексте под управлением следует понимать использование АЭС, то есть их эксплуатацию с целью извлечения прибыли», — сообщил политолог.

С учетом того, что используемые американскими политиками формулировки должны так или иначе согласовываться с президентом, вероятнее всего, в действительности речь шла о передаче Соединенным Штатам права собственности или права пользования в отношении всех украинских электростанций, уточнил собеседник агентства. Он допустил, что Белый дом осознанно заявляет публично более широкие претензии, чтобы по итогам неофициальных «торгов» получить под свой контроль либо все атомные электростанции Украины, либо некоторые из них.

«Недовольство официального Киева в этом случае вполне понятно. Провластные СМИ и лидеры общественного мнения все последние годы убеждали украинцев, что за американскую помощь нужно будет расплачиваться лишь в отдаленной перспективе, после восстановления экономики и на льготных условиях. Однако на практике платить за помощь приходится уже сейчас. При этом объем претензий американской стороны лишь растет, и она стремится получить под контроль объекты инфраструктуры, функционирование которых напрямую отражается на повседневной жизни рядовых граждан. Вполне очевидно, что это может стать серьезным ударом по позитивным образам как США, так и команды Зеленского», — заявил Селезнёв.

Политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с ИА Регнум выразил мнение, что США под предлогом мирных переговоров пытаются получить хоть какую-то прибыль, взяв под контроль украинские АЭС. По словам политолога, очевидно, что такой сценарий невыгоден Украине.

«Это всё пока на словах. Пока они хотят просто взять электростанции под контроль. А что, если потом они не захотят этот контроль убирать? Американцы могут сказать, что Украина таким образом расплачивается с нами за те деньги, которые мы в нее инвестировали. Это дело крайне рискованное, потому что потом американцев просто так не сковырнешь», — подытожил Блохин.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта Левитт заявила, что Трамп предложил Зеленскому защиту украинских энергообъектов, включая АЭС, посредством передачи их во владение Соединенных Штатов Америки. По ее словам, если США будут владеть энергообъектами на Украине, то это станет лучшей защитой.

Министр энергетики США заявил, что руководство страны не видит проблемы в возможной передаче украинских АЭС под американское управление. По его словам, у США огромный технический опыт для управления этими станциями. При этом он подчеркнул, что при установлении контроля над АЭС не потребуется участия американских военных.

При этом Райт сообщил, что администрация Трампа пока не обсуждала возможность передачи АЭС на Украине под американский контроль.