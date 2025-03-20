Лондон, 20 марта, 2025, 19:17 — ИА Регнум. Великобритания готова перебросить свои войска на Украину с восточного фланга НАТО. Об этом 20 марта заявил заместитель министра обороны Британии Люк Поллард.

Global Look Press

По его словам, в странах Прибалтики находятся 2,6 тыс. британский военных и 730 единиц техники. При этом Лондон пойдет на такой шаг, только если эту идею поддержит Вашингтон.

«Премьер-министр [Британии Кир Стармер] ясно дал понять, что для объединения европейских стран и других союзников со всего мира для подготовки сил, которые обеспечат мир, потребуется поддержка США, участие США», — подчеркнул Поллард в интервью The Times.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон выдвинули свой план по мирному урегулированию конфликта на Украине. Программа предполагает ввод европейского военного контингента в эту страну, когда будет объявлено перемирие.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после этого обвинила Францию и Великобританию в стремлении дать Украине передышку для наращивания военного потенциала при поддержке Запада. Дипломат напомнила, что Москва настаивает на четких договоренностях и окончательном урегулировании конфликта.

18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону обсудили конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ходе беседы тему возможной отправки миротворцев на ее территорию не поднимали.