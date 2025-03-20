Москва, 20 марта, 2025, 19:18 — ИА Регнум. Министр спорта России Михаил Дегтярёв выразил надежду на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) во главе с новым президентом станет более сильным и независимым, а Россия вернется в международный спорт. Об этом он заявил 20 марта.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

Двукратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри из Зимбабве стала первой женщиной, избранной на пост президента МОК. Выборы главы организации прошли 20 марта в Греции на 144-й сессии комитета.

«Ждем, что в эпоху нового лидера Олимпийское движение станет более сильным, независимым и процветающим, а Россия вернется на олимпийский пьедестал», — написал министр в своем Telegram‑канале.

Ранее 20 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что МОК может оставить дискриминационную политику против российских спортсменов после выборов нового главы комитета. Он подчеркнул, что участие российских спортсменов в международных соревнованиях очень важно.