Киев, 20 марта, 2025, 19:12 — ИА Регнум. Минобороны Украины решило привлечь молодых людей к службе в вооруженных силах страны с помощью чизбургеров. Об этом 20 марта написало издание «Страна. ua».

Global Look Press

В официальном TikTok-аккаунте ведомства появился видеоролик с информацией, что за выплату в 1 млн гривен (порядка 2 млн рублей), которые полагаются по «молодежному контракту» для лиц от 18 до 24 лет, можно приобрести 15 тыс. чизбургеров.

Ролик вызвал негативную реакцию пользователей, которые писали о неуместной идее для продвижения «молодежных контрактов». Вновь осудили и саму инициативу отправлять молодых людей в зону боевых действий, сопровождая это рядом привилегий, недоступных бойцам, которые давно участвуют в боях или которые старше 25 лет.

Как сообщало ИА Регнум, 11 февраля минобороны Украины объявило о наборе на военную службу контрактников возрастом от 18 до 24 лет. Позднее отмечалось, что, несмотря на это, киевскому режиму не удается набрать в ряды ВСУ даже пары тысяч добровольцев, а потери украинских формирований существенно превышают число мобилизованных. За подписание контракта добровольцам обещали 1 млн гривен, из которых 200 тыс. гривен выплатят сразу, остальные — во время службы.

Военные группировки войск «Север» ВС России в начале марта рассказали, что командование украинских формирований, пытаясь укрепить свою группировку в приграничных районах Курской области, бросает в бой на территории Суджанского района 18-летних десантников.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук 12 февраля заявил ИА Регнум, что новые якобы добровольческие контракты для 18-летних украинцев являются не чем иным, как утилизацией населения Украины. Эксперт уточнил, что Киев очень зависит от человеческого ресурса, который уже исчерпан, и сейчас бригады ВСУ укомплектованы только наполовину.