Москва, 20 марта, 2025, 19:01 — ИА Регнум. Если Армения войдет в состав Евросоюза, то потеряет множество привилегий, так как ей придется выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом 20 марта заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

Global Look Press

«Выход из ЕАЭС на этапе переговорного процесса о присоединении к Евросоюзу будет стоить Армении 30–40% ее ВВП. Это нанесет экономике страны критический ущерб, а падение производства, сжатие рынка труда, рост безработицы и инфляция приведут к резкому снижению уровня жизни», — рассказал он в беседе с журналистами.

Отмечается, что для евроинтеграции Армении придется перестраивать всю систему стандартов и сертификации под европейские требования. Шойгу привел пример Украины, которая тоже в свое время пострадала от перехода под нормы ЕС — этот шаг привел к деградации промышленности и энергетики.

При этом Армения должна будет покинуть ЕАЭС, так как союз представляет собой одно таможенное пространство и зону свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, а в Евросоюзе — совершенно другие нормы. Во-первых это, по его словам, создаст сложности в экспорте, так как армянские товары в Европе не ждут и закрепиться на европейском рынке будет сложно из-за высоких фитосанитарных, ветеринарных и прочих требований.

А во-вторых, подчеркнул Шойгу, Армения обязана будет обложить пошлинами товары из РФ и других стран ЕАЭС, выйти из зоны свободной торговли СНГ и снять пошлины на европейские товары. Таким образом, гражданам Армении придется отказаться от привилегий единого рынка труда таможенного союза, в частности от трудоустройства без разрешительных документов, упрощенной регистрации, бесплатной медпомощи, образования и иных льгот. Вместе с тем примерно 15% ВВП страны приходится на денежные переводы от армян, работающих в России, уточнил он.

«Торговый оборот Армении со странами ЕАЭС составил в 2024 году $12,7 млрд, а со странами Евросоюза — $2,3 млрд. Разница почти в шесть раз», — подчеркнул секретарь Совета безопасности.

Шойгу выразил уверенность, что Москва вряд ли ощутит потерю от выхода Еревана из ЕАЭС.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта посол РФ в Ереване Сергей Копыркин заявил, что Армения должна сделать свой выбор между членством в ЕАЭС и в Евросоюзе. Вступление Армении в союз европейских стран напоминает покупку билета на «Титаник», добавил он.

12 февраля депутаты парламента Армении проголосовали за принятие закона о начале процедуры по вступлению государства в ЕС. Согласно закону республики, в случае одобрения документа парламентом руководство страны обсудит с Брюсселем дорожную карту евроинтеграции, а затем будет проведен референдум.

Кроме того, спикер парламента Ален Симонян заявил, что республика не собирается выходить из ЕАЭС и параллельное сотрудничество с двумя таможенными союзами «не может быть проблемой». По его словам, процесс вступления Армении в ЕС якобы представляет собой волю народа. На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что так не получится.