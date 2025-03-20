Вашингтон, 20 марта, 2025, 18:41 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп полностью поддерживает нынешние военные операции Израиля в секторе Газа. Об этом 20 марта заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Global Look Press

Она напомнила, что Трамп грозил палестинскому движению ХАМАС жесткими мерами, если оно не освободит всех израильских заложников.

«К сожалению, ХАМАС предпочел играть в игры с жизнями людей в СМИ. Не стоит забывать, что ХАМАС полностью виновен в сложившейся ситуации, поскольку он осуществил жестокую атаку на Израиль 7 октября [2023 года]. Президент ясно дал понять, что он хочет, чтобы все заложники вернулись домой, и он полностью поддерживает Израиль и его вооруженные силы, а также меры, которые они принимают в последние дни», — заявила Левитт.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 18 марта израильские войска возобновили военные действия против ХАМАС в Газе, нанеся массированные удары по объектам движения в анклаве. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, при ударах Израиля погибли 412 человек. Среди погибших — премьер правительства ХАМАС Иссам ад-Даалис.

19 марта израильские военные начали наземную операцию в центральной и южной частях сектора Газа для увеличения буферной зоны и создания барьера между севером и югом анклава.

В свою очередь, в Белом доме заявили, что руководство Израиля заранее проинформировало администрацию Трампа о предстоящих ударах.

4 февраля Трамп заявил, что инфраструктуру Газы нужно полностью снести, переселив жителей палестинского анклава в Иорданию, Египет или другие страны. Он предложил найти для палестинцев «хорошее место», построить там дома и переселить туда людей, а в Газе сделать «ближневосточную Ривьеру для всего мира».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею Трампа переселить жителей сектора Газа, отметил, что в Иордании и Египте считают её неприемлемой.