Москва, 20 марта, 2025, 18:38 — ИА Регнум. Россия передала Азербайджану предложения по урегулированию ситуации с Русским домом в Баку. Об этом 20 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

РИА Новости

«Мы рассчитываем на конструктивный подход азербайджанской стороны и скорейший выход на компромиссное решение», — добавила она.

Захарова также уточнила, что ситуацию с Русским домом обсуждали до этого во время визита председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Баку.

Как передавало ИА Регнум, МИД Азербайджана в феврале потребовал закрыть Российский информационно-культурный центр (Русский дом) в Баку. Его работа приостановлена, со здания убрали таблички на русском языке.

Также в феврале в Азербайджане закрыли представительство агентства Sputnik, входящего в медиагруппу «Россия сегодня». Компании оставили право на аккредитацию только одного сотрудника в республике.

Матвиенко посетила Баку 16 марта. Ее принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. Они в том числе обсуждали вопросы торгово-экономического и культурного сотрудничества между странами.