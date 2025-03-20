Москва, 20 марта, 2025, 18:37 — ИА Регнум. Москва направила Еревану запрос о намерении США переместить военную технику в Армению. Об этом 20 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Attila Husejnow/Global Look Press

«Мы видели эти публикации и оперативно запросили армянских коллег. В предварительном плане нам сообщили, что таких официальных запросов от Вашингтона не поступало», — сказала она на брифинге.

Захарова также отметила, что если информация подтвердится, то такой ход событий станет дестабилизирующим фактором в Закавказье.

17 марта RT со ссылкой на неназванные документы сообщил о планах США перебросить военную технику со своих баз в Германии на полигоны в Армении. По данным СМИ, переброска запланирована на 16 июля.

Как передавало ИА Регнум, Пашинян в марте 2024 года сообщил о возможном выходе республики из ОДКБ. В мае он заявил, что две страны, входящие в ОДКБ, участвовали в подготовке войны против Армении в Нагорном Карабахе в 2020 году. Он не пояснил, какие страны имеет в виду, и не привел никаких доказательств.

В декабре Пашинян объявил, что Армения не считает себя членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его мнению, была пройдена точка невозврата. Он также отказался от права вето страны в организации.

Также в декабре президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения фактически вышла из ОДКБ, а официально не сделала этого, так как не получила отмашки от США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в январе 2025 года сообщил, что Армения официально не заявляла, что намерена выходить из организации.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя позицию Еревана по участию в ОДКБ, отметил, что, любая страна должна сама решить, как действовать в своих национальных интересах, и этот выбор будут уважать. Он добавил, что Армения не признала Нагорный Карабах и не включала его в свой состав. По этой причине претензии, что Организация не участвовала в карабахской войне, выглядят странно.