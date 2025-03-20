Каменка-Днепровская, Запорожская область, 20 марта, 2025, 18:29 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово обстреливают из артиллерии Каменку-Днепровскую в Запорожской области. Об этом 20 марта сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Global Look Press

«Зафиксировано не менее пяти взрывов», — уточнил он в Telegram-канале.

Глава Запорожской области призвал жителей сохранять спокойствие и не выходить на улицу до стабилизации обстановки.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта украинская армия в ходе артиллерийского обстрела уничтожила цех молокозавода в городе Каменка-Днепровская. Среди мирных жителей никто не пострадал.

Также в марте дроны ВСУ нанесли удары по городской больнице и нерабочей вышке сотовой связи и атаковали территорию действующего детского сада.

Возле Каменки-Днепровской, расположенной к западу от Энергодара на берегу бывшего Каховского водохранилища, проходит линия боевого соприкосновения. ВСУ регулярно обстреливают и атакуют город.