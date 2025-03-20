Курск, 20 марта, 2025, 18:28 — ИА Регнум. Из Суджанского района Курской области с 12 марта эвакуировали 544 человека. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба МЧС.

Максим Григорьев/ТАСС

«За минувшие сутки из Суджанского района перемещены 19 человек. Всего с 12 марта — 544 человека. В 67 пунктах временного размещения проживают более 6 тыс. человек», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что многих людей, с которыми продолжительное время была потеряна связь, забирают родственники.

Как сообщало ИА Регнум, с 13 марта Вооруженные силы РФ освободили Суджу, а также населенные пункты Меловой и Подол, а 15 марта — расположенные недалеко Рубанщину и Заолешенку.

В оперштабе региона сообщили, что с 15 марта и до окончания работ по разминированию территорий будут временно закрыты 122 населенных пункта, прилегающие к ним сельскохозяйственные и лесные угодья. Ограничения затронули шесть приграничных районов: Глушковский, Суджанский, Беловский, Большесолдатский, Кореневский и Льговский.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн предупредил, что жителям приграничья после освобождения территорий пока небезопасно возвращаться в свои дома. По его словам, российским военнослужащим потребуется время на то, чтобы отодвинуть линию боевого соприкосновения на безопасное расстояние, и на разминирование территории.