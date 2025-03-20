Варшава, 20 марта, 2025, 18:23 — ИА Регнум. Поляков призвали подготовить запасы еды, воды и лекарств на три дня автономного выживания в случае кризисной ситуации. Об этом 20 января заявил замглавы МВД Веслав Лесникевич.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

«Давайте будем готовы в рамках своих возможностей хотя бы к трем дням выживания без помощи государственных структур. Пусть у нас будет запас воды, необходимые медикаменты, гигиенические и санитарные средства, запас продуктов, освещение, которое будет работать без электросети, заряженные пауэрбанки», — цитирует его агентство РАР.

Он также предложил гражданам приобрести транзисторный радиоприемник, который, по его словам, в кризисной ситуации может стать единственным средством получения информации. Лесникевич уточнил, что понятие гражданской обороны включает не только ожидание помощи от государства, но и собственные силы по защите себя и своих близких.

Как передавало ИА Регнум, ранее ряд европейских стран по разным причинам стал призывать своих граждан делать запасы еды и воды. Так, 3 февраля в Эстонии рекомендовали гражданам запастись продуктами, водой и медикаментами из-за возможного отключения электроэнергии. Это заявление было сделано из-за выхода республики из электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ), который состоялся 8 февраля.

До этого 27 декабря премьер-министр Дании Метте Фредериксен сама запаслась консервами, чтобы прожить три дня в случае якобы возможной атаки со стороны Москвы и посоветовала то же самое сделать и гражданам. На радиостанции DR, которому политик дала интервью, подчеркнули, что 66% датчан сочли, что не стоит следовать подобным советам.

В том же месяце Берлин призвал жителей подготовиться к отключениям электричества и запастись едой и водой из-за возможных гибридных атак на инфраструктуру. Отмечается, что каждое домохозяйство должно подготовиться для автономного трехдневного существования.