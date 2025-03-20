Брюссель, 20 марта, 2025, 18:23 — ИА Регнум. Временное прекращение огня на Украине будет стратегической ошибкой. Такое мнение 20 марта высказал глава Европейского совета Антониу Кошта.

Global Look Press

Он пояснил, что временное перемирие пойдет на пользу России, потому что за это время она якобы успеет укрепиться, перевооружиться и снова наступать.

При этом Кошта подчеркнул, что ценит действия США, направленные на привлечение России к переговорам. Но, по его мнению, Россия не исполняет взятые на себя обязательства.

«Что действительно имеет значение, то это справедливый и длительный мир. Если это путь вперед — отлично. Будем на это надеяться», — приводит слова политика португальский телеканал RTP.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта президент России Владимир Путин и его коллега из США Дональд Трамп по телефону обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер поддержал предложение о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры и отдал соответствующее распоряжение войскам.

На предложение Трампа о временном перемирии Путин заявил, что для прекращения огня необходимо остановить принудительную мобилизацию на Украине. Он также назвал ключевым условием для приостановки огня полное прекращение иностранной военной помощи и предоставление разведывательной информации Киеву.

В это же время европейские политики говорят о дальнейшей поддержке Украины. Так, 19 марта Reuters написало, что минфин Германии запросил у комитета по бюджету одобрение дополнительной военной помощи Украине в размере 3 млрд евро.

20 марта Reuters заявило, что глава европейской дипломатии Кая Каллас собирается предложить на саммите Евросоюза предоставить Украине два млн снарядов военной помощи. Уточнялось, что их стоимость оценивается в 5 млрд евро. Саммит Евросоюза не утвердил данную инициативу главы европейской дипломатии.

Каллас также неоднократно пыталась согласовать пакет помощи Украине в 40 млрд евро, но безуспешно.