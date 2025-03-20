Нью-Дели, 20 марта, 2025, 18:14 — ИА Регнум. Арктика для стран Азии — поле для сотрудничества и туристический магнит. Такие выводы показывают исследования Проектного офиса развития Арктики.

Проектный офис развития Арктики

«Политика так называемого «зелёного колониализма» выступает сегодня политическим инструментом западных стран и преследует цель создания конкурентных преимуществ в борьбе за ресурсы Арктики за счет лоббирования формальных или неформальных ограничений для реализации арктических проектов», — сказал генеральный директор Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Максим Данькин.

По его словам, это создает дисбалансы, и Арктика из площадки международного диалога может трансформироваться в арену для конфронтации. Данькин подчеркнул, что этого допустить нельзя.

Выступление генерального директора Проектного офиса развития Арктики состоялось на сессии «Справедливый миропорядок: развитие и вызовы международного сотрудничества в Арктике в эпоху турбулентности» конференции «Объединяя Север и Юг для устойчивого развития Арктики». Мероприятие проходит с 20 по 22 марта в Нью-Дели.

Проектный офис развития Арктики

В конце 2024 года Проектный офис развития Арктики провел анализ стратегий стран Арктического совета, посвященных развитию Арктики. В частности, были сопоставлены цели стратегий с объемами финансирования.

«Существует разрыв между декларируемыми и фактическими приоритетами арктических политик западных стран, а именно: широко проговариваемые приоритеты в области экологии и защиты коренных малочисленных народов Севера в реальности уступают приоритетам военной безопасности и экономического развития с опорой на ресурсы Арктики», — отметил Максим Данькин.

Он добавил, что это можно заключить, исходя из объемов западного финансирования военных и околовоенных нужд, которые кратно больше инвестиций в инициативы по устойчивому развитию.

Проектный офис развития Арктики

Эксперт также рассказал о другом исследовании ПОРА, которое проанализировало упоминания Арктики в медиаполе десяти стран (Россия, США, Канада, Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Индия, Китай). С помощью ИИ исследователи проанализировали образ Арктики в этих странах и его трансформацию в публичных источниках, которые являются рупором общественно-политического контекста.

«Сегодня мы можем наблюдать три образа Арктики. Первый — Арктика как ресурс и военный триггер для стран Запада: секьюритизация и форсирование военной тематики в западных СМИ являются наибольшими», — сказал Максим Данькин.

Вторым образом эксперт назвал Арктику как стратегический макрорегион с фокусом на развитии для России, этот образ в последний год начал смещаться в сторону ответа на милитаризованную западную повестку.

«Третий — Арктика как научно-исследовательская лаборатория и туристический магнит для Индии и Китая. Мы наблюдаем более дружественные и созидательные нарративы в этих странах», — пояснил Максим Данькин.

Проектный офис развития Арктики

В условиях стагнации традиционных международных арктических институтов оплотом развития Арктического макрорегиона является общественная дипломатия, уверен генеральный директор ПОРА.

«Через реализацию площадок диалога некоммерческих организаций, научных центров, молодежных движений мы можем и должны восстановить отношение к Арктике как к уникальной территории с нетривиальными задачами, решение которых принесет пользу не только Заполярью, но и всему миру. Необходимы совместные исследования в Арктике, аналитические продукты, а также совместная реализация образовательных, просветительских и туристических проектов», — заключил Максим Данькин.