Москва, 20 марта, 2025, 18:07 — ИА Регнум. Россия серьезно воспринимает заявления президента Франции Эммануэля Макрона о применении ядерного оружия якобы для защиты Европы. Об этом 20 марта заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Сергей Шойгу

«Несмотря на то, что большинство специалистов едины во мнении, что рассуждения о французском ядерном зонтике над Европой не более чем попытка подчеркнуть свою значимость, мы относимся к заявлению президента Франции со всей серьезностью», — процитировал его ТАСС.

По словам Шойгу, «бряцание оружием» от лидера ядерной державы автоматически представляет угрозу всему миру. Секретарь Совбеза напомнил, что у Франции имеется ядерный арсенал — около 290 боеголовок и элемент ядерной триады в части тактической авиации, способный запускать сверхзвуковые крылатые ракеты в ядерном оснащении.

По его мнению, Макрон своими заявлениями пытается заполучить политические дивиденды в момент продвижения среди стран ЕС антироссийской риторики. Внутри страны французский президент добился лишь ряда кризисов, запустив процесс падения своего рейтинга, подчеркнул Шойгу.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта Макрон в ходе обращения к нации заявил, что Россия якобы является угрозой для Европы. Он также заявил, что готов начать обсуждение защиты европейских союзников французским ядерным оружием. Позднее глава государства объявил, что Франция к 2035 году разместит на границе с Германией истребители Rafale, способные нести боеприпасы с ядерными боеголовками.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал Макрону быть осторожней с ядерным оружием. Политик отметил, что Запад не смог достичь ни одной из своих целей против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что ядерная риторика главы французского государства является угрозой в адрес России.