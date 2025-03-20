Киев, 20 марта, 2025, 18:13 — ИА Регнум. Украину не возьмут в НАТО, как бы она не просила. Об этом 20 марта заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Global Look Press

«Мы действительно очень хотим, мы считаем, что это решило бы много проблем. Но не о чем говорить», — посетовал он, выступая на брифинге.

Зеленский также указал на то, что вступления Украины в НАТО не хотят США, которые фактически являются главным членом альянса.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года назвал одним из условий для переговоров по мирному урегулированию но Украине официальный отказ Киева от планов вступить в НАТО. Также он заявил о необходимости вывести украинские войска из новых регионов России.

Президент США Дональд Трамп в феврале 2025 года посоветовал Украине забыть о вступлении в НАТО. Он также заявил, что стремление Киева вступить в альянс спровоцировало конфликт.

18 марта Путин и Трамп по телефону обстоятельно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер поддержал предложение коллеги о перемирии, но отметил, что необходимо устранить основные причины конфликта, а также учесть законные интересы России в сфере безопасности.