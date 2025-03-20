Зеленский признал, что Украине бесполезно проситься в НАТО
Киев, 20 марта, 2025, 18:13 — ИА Регнум. Украину не возьмут в НАТО, как бы она не просила. Об этом 20 марта заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Мы действительно очень хотим, мы считаем, что это решило бы много проблем. Но не о чем говорить», — посетовал он, выступая на брифинге.
Зеленский также указал на то, что вступления Украины в НАТО не хотят США, которые фактически являются главным членом альянса.
Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года назвал одним из условий для переговоров по мирному урегулированию но Украине официальный отказ Киева от планов вступить в НАТО. Также он заявил о необходимости вывести украинские войска из новых регионов России.
Президент США Дональд Трамп в феврале 2025 года посоветовал Украине забыть о вступлении в НАТО. Он также заявил, что стремление Киева вступить в альянс спровоцировало конфликт.
18 марта Путин и Трамп по телефону обстоятельно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер поддержал предложение коллеги о перемирии, но отметил, что необходимо устранить основные причины конфликта, а также учесть законные интересы России в сфере безопасности.