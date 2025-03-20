Ростов-на-Дону, 20 марта, 2025, 18:01 — ИА Регнум. Сумма взятки бывшему замгубернатора Ростовской области Виталию Кушнареву должна была составить порядка 100 млн рублей. Об этом 20 марта заявили в правоохранительных органах.

Александр Блотницкий/РИА Новости

Отмечается, что Кушнарева задержали сотрудники правоохранительных органов при получении первой части взятки суммой в 27 млн рублей.

«27 млн рублей — это первая часть от общей суммы в 93 млн рублей от фирмы-подрядчика, что составляло 3% от освоенных данной коммерческой организацией бюджетных средств. Еще 2 млн рублей он должен был получать ежемесячно вне зависимости от осваиваемых бюджетных средств», — сообщил источник в органах в беседе с ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 25 ноября Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко арестовали сотрудники полиции. Замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин сообщил, что областное руководство оказывает содействие правоохранителям.

Также отмечается, что Кушнарев работал в правительстве Ростовской области с 2010 года, затем в 2014 году получил должность главы регионального минтранса. Кроме того, в период с 2016 по 2019 год он являлся главой городской администрации Ростова-на-Дону.