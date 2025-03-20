Киев, 20 марта, 2025, 17:59 — ИА Регнум. Ликвидация программ поддержки агентства по международному развитию Соединенных Штатов Америки (USAID) может стать причиной закрытия почти 51% украинских СМИ, в частности, до 70% всех региональных СМИ страны. Об этом 20 марта рассказал глава комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

Manuel Balce Ceneta/AP/TASS

«Мы можем потерять почти все региональные медиа в Украине», — привело его слова агентство «Укринформ».

10 марта сообщалось, что администрация США после проведенного анализа закрывает 83% программ агентства USAID.

После новостей о ликвидации программ поддержки ряд СМИ на Украине призвал читателей оказать им финансовую помощь. В издании Bihus признались, что основным их спонсором было USAID.

Журнал Forbes также сообщал, что USAID находилось на первом месте среди спонсоров министерства цифровой трансформации Украины. В 2023 году деятельность ведомства на 64% была оплачена за счет грантов американского ведомства.