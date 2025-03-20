Москва, 20 марта, 2025, 17:52 — ИА Регнум. Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу певца Филиппа Киркорова по иску его коллеги Любови Успенской о возмещении морального вреда за публичное оскорбление. Заседание прошло 20 марта.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Любовь Успенская и Филипп Киркоров

По информации «Известий», сторона Киркорова ранее не смогла представить суду первой инстанции материалы, которые могли бы оправдать певца. Аргументы были изучены при апелляции.

Представитель Киркорова в качестве доводов о необходимости пересмотреть решение указал на то, что публикацию, ставшую причиной иска, быстро удалили. Но эти аргументы не переубедили столичный суд.

Как передавало ИА Регнум, Таганский суд Москвы в сентябре 2024 года обязал Киркорова выплатить 90 тыс. рублей в качестве компенсации морального ущерба по иску Успенской. Также он должен публично опровергнуть свои слова, которые певица сочла оскорбительными.

Киркоров называл Успенскую попрошайкой, которая якобы клянчит подарки. Певица в качестве компенсации за моральный вред требовала 10 млн рублей.

При этом в июле 2024 года Киркоров выиграл суд с Успенской, потребовав возместить моральный ущерб за то, что она публично назвала его женоненавистником. Певец требовал 10 млн рублей, потом снизил сумму до 5 млн рублей, но суд оценил размер компенсации в 280 тыс. рублей.