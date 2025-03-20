Суд отклонил апелляцию Киркорова по иску об оскорблении Успенской
Москва, 20 марта, 2025, 17:52 — ИА Регнум. Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу певца Филиппа Киркорова по иску его коллеги Любови Успенской о возмещении морального вреда за публичное оскорбление. Заседание прошло 20 марта.
По информации «Известий», сторона Киркорова ранее не смогла представить суду первой инстанции материалы, которые могли бы оправдать певца. Аргументы были изучены при апелляции.
Представитель Киркорова в качестве доводов о необходимости пересмотреть решение указал на то, что публикацию, ставшую причиной иска, быстро удалили. Но эти аргументы не переубедили столичный суд.
Как передавало ИА Регнум, Таганский суд Москвы в сентябре 2024 года обязал Киркорова выплатить 90 тыс. рублей в качестве компенсации морального ущерба по иску Успенской. Также он должен публично опровергнуть свои слова, которые певица сочла оскорбительными.
Киркоров называл Успенскую попрошайкой, которая якобы клянчит подарки. Певица в качестве компенсации за моральный вред требовала 10 млн рублей.
При этом в июле 2024 года Киркоров выиграл суд с Успенской, потребовав возместить моральный ущерб за то, что она публично назвала его женоненавистником. Певец требовал 10 млн рублей, потом снизил сумму до 5 млн рублей, но суд оценил размер компенсации в 280 тыс. рублей.