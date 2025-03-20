Москва, 20 марта, 2025, 17:54 — ИА Регнум. Поставки американских вооружений киевскому режиму идут вразрез с декларируемыми США намерениями достичь мира на Украине. Об этом 20 марта заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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«Конечно, поставки вооружений [США] киевскому режиму идут вразрез с декларируемыми намерениями достигнуть мира, перевести все в русло политико-дипломатического урегулирования», — рассказала она на брифинге.

Захарова подчеркнула, что те, кто хочет договорится о мире на Украине, должны выступать за максимально возможно быстрое прекращение милитаризации «террористической банды» в лице Киева.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 марта президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил принципиальную приверженность Москвы мирному урегулированию. При этом российский лидер назвал ключевым условием для приостановки огня в зоне украинского конфликта полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву. Также он указал на необходимость остановить принудительную мобилизацию на Украине.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 19 марта заявила, что американский лидер положительно ответил на просьбу главы киевского режима Владимира Зеленского о поставках дополнительных средств противовоздушной обороны. Она уточнила, что Зеленский, в частности, просил у США зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

Ранее в этот же день Левитт заявила, что американская сторона продолжит передавать киевскому режиму развединформацию оборонительного характера. При этом она не стала отвечать на вопрос о том, отверг ли Вашингтон какие-либо запросы России по прекращению предоставления украинской стороне такого рода данных.