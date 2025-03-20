Москва, 20 марта, 2025, 18:02 — ИА Регнум. Готовность президента США Дональда Трампа сотрудничать с Украиной по вопросу поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot говорит о том, что поставки американских систем на Украину будут продолжены. Об этом в четверг, 20 марта, заявил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в разговоре с ИА Регнум. Специалист также уточнил, что американская система ПВО — единственная, которая хоть как-то может прикрывать некоторые районы Украины.

Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 19 марта сообщила, что Трамп выразил готовность сотрудничать с главой киевского режима Владимиром Зеленским над его запросом о поставке Киеву дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Ну, объективно говоря, у киевского режима нет комплексов, которые способны бороться с более-менее современными российскими баллистическими ракетами. А европейские комплексы даже не со всеми крылатыми ракетами могут эффективно справляться. Единственный комплекс, который может еще как-то работать по баллистике, и то это, по словам киевского режима, это Patriot. Хотя я ни разу не видел, чтобы американский Patriot успешно работал по нашим «Искандерам» либо «Кинжалам», — сообщил эксперт.

Специалист уточнил, что если сравнивать Patriot с франко-итальянской системой SAMP-T, то американская система ПВО на 50% превосходит европейский аналог. Собеседник агентства также напомнил, что на Украине находятся два комплекса ПВО SAMP-T, но даже для них европейцы не могут выделить достаточного количества ракет.

«Зеленский просил передать им дополнительные ракеты. Но не так давно был подписан контракт, в котором Италия и Франция закупают 200 ракет, но для себя. То есть объем производства этих ракет очень маленький. И обеспечить потребности Украины ни Франция, ни Италия не в состоянии. И поэтому с точки зрения военной, с точки зрения промышленности, комплекс Patriot на сегодняшний день для киевского режима остается единственным возможным, который хоть как-то может прикрывать ряд районов на территории Украины», — заявил Кнутов.

Историк войск ПВО напомнил, что американской системой прикрыт лишь Киев и ещё пара военных объектов, а всё остальное обеспечивается противовоздушной обороной прошлого века, включая зенитно-ракетные комплексы С-125, которые в свое время передала киевскому режиму Польша. Но собеседник подчеркнул, что без комплексов и ракет Patriot примерно через один-два месяца Киев будет практически открыт для любых ударов с помощью ракет как баллистических, так и большей части крылатых.

«Если рассматривать буквально заявление Трампа, то, конечно, поставки будут продолжены. То есть Трамп просто в свое время погрозил пальчиком Зеленскому, когда в Овальном кабинете его поставил на место и показал, что он здесь главный, а Зеленский никто. Ну и затем буквально на пару дней приостановил поставки оружия и разведывательной информации», — сообщил эксперт.

Специалист заявил, что прослеживается прямая связь между тем, что Трамп сделал такое заявление относительно поставок систем и ракет для ПВО на Украину и тем, что США стремятся взять под свой контроль значительную часть энергетического комплекса, природных ресурсов Украины, которые сейчас находятся под контролем украинских олигархов. По словам собеседника агентства, если США добьются своей цели, то контролировать энергетику и природные ресурсы Украины будут американские транснациональные корпорации.

«Поэтому Трамп будет играть доброго и злого полицейского одновременно. Где-то наказывать, где-то, наоборот, гладить по головке Украину. Но это до тех пор, пока он не получит те соглашения, которые ему необходимы. То есть фактически Украина должна стать новой колонией Соединенных Штатов Америки. А все это будет преподноситься под флагом обеспечения безопасности Украины и современных сегодняшних киевских руководителей — за счет того, что якобы вот эти предприятия, объекты энергетики, электростанции принадлежат американским корпорациям»,— заявил Кнутов.

В таком случае, сообщает эксперт, американцы представят всё так, что если кто-то посягнет на территорию Украины, то он тем самым фактически нападает на американские предприятия, что повлечёт за собой непосредственное вмешательство Пентагона. Специалист назвал это таким типом программ, который имеет политический оттенок, а реально — превращение Украины в новую колонию и появление американского форпоста на границах России.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп пообщался с Зеленским по телефону вечером 19 марта. После этого глава Белого дома заявил, что в ходе беседы стороны обсуждали его контакт с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, Трамп предложил Зеленскому взять под защиту энергетические объекты на Украине, включая АЭС, путем передачи их во владение США. По словам американского лидера, Вашингтон таким образом мог бы оказать большую помощь Киеву в этой сфере.

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая 17 марта заявила, что силы ПВО украинской армии сбивают около половины собственных самолетов и вертолетов. Так она прокомментировала сообщение о присвоении звания героя Украины летчику Алексею Месю, которого на американском истребителе F-16 сбила «собственная ПВО».

Путин ранее неоднократно указывал на то, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации на Украине. Российский лидер подчеркивал, что поставки оружия Киеву только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте.