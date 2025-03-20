Новосибирск, 20 марта, 2025, 17:45 — ИА Регнум. Канадский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо 20 марта повторил рекорд по числу заброшенных шайб в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который до этого принадлежал российскому форварду Сергею Мозякину.

Алексей Колчин/РИА Новости

Канадцу удалось отличиться во время матча против новосибирской «Сибири», эта шайба стала 48-й в нынешнем розыгрыше КХЛ. Мозякину удалось забить такое количество голов в сезоне 2016/17, выступая за магнитогорский «Металлург».

Ливо 31 год, за «Салават Юлаев» он выступает с сентября 2023 года. До этого, в 2011 году, он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом «Торонто». Позднее в североамериканской лиге игрок также выступал за «Ванкувер», «Калгари», «Каролину», «Чикаго» и «Сент-Луис».

Мозякин завершил карьеру в 2021 году. Нападающий является лучшим снайпером в истории КХЛ (419). Кроме того, Мозякин стал олимпийским чемпионом (2018), двукратным чемпионом мира (2008, 2009) и двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).

Как передавало ИА Регнум, 15 марта российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин превзошел рекорд Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в НХЛ в одном календарном месяце, забив 158 шайб в марте. Рекорд канадца составил 157 шайб.

Кроме того, Овечкину осталось забить семь раз, чтобы сравняться с рекордом канадца по общему числу голов в чемпионатах НХЛ — Гретцки забросил 894 шайбы в 1487 матчах.