Москва, 20 марта, 2025, 17:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу Александра Лукашенко о подробностях разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом 20 марта сообщил Telegram-канал «Пул первого».

Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

«Президент России проинформировал белорусского коллегу о подробностях недавно состоявшегося разговора с Дональдом Трампом, в том числе по украинской тематике», — говорится в сообщении.

Отмечается, что телефонный разговор Путина и Лукашенко длился около часа. Лидеры обсудили вопросы союзного строительства, тему евразийской интеграции и график предстоящих контактов и совместных мероприятий.

В свою очередь пресс-служба Кремля проинформировала, что лидеры обсудили развитие ситуации вокруг Украины, в этой связи Путин поделился оценками хода ведущегося на различных уровнях российско-американского диалога.

Также были рассмотрены итоги официального визита Лукашенко в Россию и выражено удовлетворение конструктивным и содержательным характером проведённых переговоров.

«Принятые решения и весомый пакет подписанных совместных документов, несомненно, придадут важный импульс дальнейшему укреплению взаимовыгодных российско-белорусских отношений и углублению союзной интеграции», — заявили в Кремле.

Кроме того, Путин и Лукашенко затронули вопросы празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором Белоруссия председательствует в текущем году.

Как передавало ИА Регнум, Лукашенко 13 марта посещал Россию с официальным визитом и провёл переговоры с Путиным. Главы государств подписали ряд документов, обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Путин отметил, что отношения двух стран являются «в прямом смысле слова» братскими, а Россия является главным экономическим партнёром Белоруссии.

18 марта Путин и Трамп по телефону подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер подтвердил принципиальную приверженность мирному урегулированию, отметив необходимость устранить первопричины конфликта.

Также Путин поддержал предложение о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Российский лидер отдал военным соответствующее распоряжение.