Киншаса, 20 марта, 2025, 18:01 — ИА Регнум. Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди предложил открыть США доступ к находящимся на территории страны полезным ископаемым в обмен на предоставление военной помощи Киншасе. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Global Look Press

Чисекеди направил американскому президенту Дональду Трампу письмо с соответствующим предложением. В послании глава республики назвал приход Трампа к власти «началом золотого века для Америки».

«Наше партнерство предоставит США стратегическое преимущество, обеспечив поставки важнейших полезных ископаемых, таких как кобальт, литий, медь и тантал из Демократической Республики Конго», — заявил Чисекеди.

Он предложил американскому коллеге заключить «официальный пакт безопасности», предполагающий оказание военной помощи. Чисекеди не уточнил, о какой конкретно помощи идет речь.

В его пресс-службе подтвердили, что глава республики отправил Трампу предложение, добавив, что Киншаса и Вашингтон уже обсуждают этот вопрос.

Издание сообщило, что Чисекеди просит у США военную помощь для противодействия повстанческой группировке «Движение 23 марта», действующей в провинции Северное Киву.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта британская газета Financial Times написала, что Конго предлагает США доступ к редкоземельным металлам в обмен на военную помощь. При этом издание сослалось на источники в Госдепартаменте США. Киншаса предложила Вашингтону доступ к «критически важным ресурсам, необходимых для современных технологий».

Предложение со стороны Конго поступило на фоне переговоров Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского по редкоземельным металлам. Вашингтон предложил Киеву заключить соглашение, по которому американским компаниям предоставят доступ к добыче ископаемых на территории Украины. Это будет сделано в счет оплаты долга, который образовался у Киева перед США за поставки оружия. В России назвали такой договор кабальным.

Подписание соглашения планировалось 28 февраля на встрече Трампа и Зеленского в Белом доме. Заключение сделки сорвалось из-за скандала с участием главы киевского режима, который начал возражать Трампу, требующему прекращения огня на Украине, а также произнес нецензурные слова. Зеленского выдворили из Белого дома, предложив вернуться, когда он «будет готов к миру».