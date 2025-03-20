Таллахасси, США, 20 марта, 2025, 17:32 — ИА Регнум. Защите Александра Ионова, члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ), не удалось прекратить его уголовное преследование в США. Об этом сам Ионов сообщил ИА Регнум в четверг, 20 марта.

Виталий Белоусов/РИА Новости Александр Ионов

Американский адвокат Ионова Джордж Ламберт обратился в суд и прокуратуру с ходатайством раскрыть защите материалы уголовного дела и прекратить преследование Ионова со стороны американских спецслужб. Новый прокурор среднего округа Флориды Сара Суини провела рабочее совещание с коллегами из других ведомств, включая прокурора от разведки, и сообщила адвокату Ионова, что прокуратура продолжит преследование его подзащитного по всему миру.

«Несмотря на смену курса Министерства юстиции Соединенных Штатов и выступление на Мюнхенской конференции вице-президента США Вэнса, политические кейсы и преследования активистов продолжились», — резюмировал Александр Ионов в беседе с ИА Регнум.

Дело против члена СПЧ Александра Ионова было возбуждено американской прокуратурой в июле 2022 года, в США его обвиняют в нарушении закона об иностранных агентах, и Госдепартамент назначил награду за информацию о его деятельности в 10 миллионов долларов. Ранее Александр Ионов в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой подробно рассказал о причинах, по которым его преследует американская прокуратура.