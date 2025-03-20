Москва, 20 марта, 2025, 17:28 — ИА Регнум. Москва примет ответные меры, в том числе и военно-технического характера, если Польша и страны Балтии выйдут из Конвенции о противопехотных минах (Оттавской конвенции). Об этом 20 марта заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Безусловно, мы предпримем ответные шаги в целях обеспечения национальной обороны и безопасности, в том числе военно-технического характера», — отметила она в ходе брифинга.

Отмечается, что подобный шаг подтолкнет страны к дальнейшей эскалации напряженности, а также к деградации взаимоотношений в сфере региональной и международной безопасности.

Оттавская конвенция действует с 1999 года и запрещает странам-участницам использовать, хранить, производить и передавать противопехотные мины. 163 страны присоединились к конвенции, Вашингтон и Москва отклонили соглашение.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта минобороны Литвы заявило о рекомендации оборонных ведомств властям Литвы, Польши, Латвии и Эстонии по выходу из Оттавской конвенции для противостояния военным угрозам, в том числе якобы со стороны России, а также чтобы укрепить оборонный потенциал стран.

20 марта посол РФ в Минске Борис Грызлов заявил, что предпосылок «на земле» для размещения Польшей противопехотных мин на границе с Россией и Белоруссией пока нет. Он уточнил, что на месте властей Варшавы не рисковал бы проверять российские оборонительные возможности на практике.

Кроме того, еще летом 2024 года президент РФ Владимир Путин назвал бредом заявления о мнимом планировании Россией нападения на Европу. Российский лидер указал на искусственность истерии западных стран, призванной лишь оправдать рост военных расходов и гонки вооружений за счет антироссийских настроений.