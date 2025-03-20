Партизанский район, Приморский край, 20 марта, 2025, 17:23 — ИА Регнум. Пожар, уничтоживший жилой дом в селе Авангард в Приморском крае, полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

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«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Приморье», — сообщили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что один жилой дом полностью сгорел, еще два дачных дома получили повреждения.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта в Авангарде в Партизанском районе загорелась сухая растительность. Огонь начал быстро распространяться и перекинулся на частный дом. В результате он полностью сгорел. Еще один дом на три квартиры получил повреждения.

Борьбу с огнем осложнял сильный ветер. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 3 тыс. квадратных метров. В тушении пожара приняли участие порядка 40 специалистов МЧС.