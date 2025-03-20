Шойгу предрек очереди за российским оружием после окончания СВО
Москва, 20 марта, 2025, 17:35 — ИА Регнум. Спрос на оружие российского производства вырастет после завершения спецоперации на Украине. Об этом 20 марта заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«После завершения специальной военной операции, поверьте мне, выстроится большая очередь за нашим оружием», — сказал Шойгу.
Он подчеркнул, что во время проведения СВО оно показало себя в боях и было доведено до совершенства.
Шойгу имел в виду российские системы ПВО, ударные дроны и усовершенствованную бронетехнику. Секретарь Совбеза также отметил, что были модернизированы танки Т-90 и Т-80.
«Это касается и [зенитных ракетных систем] С-400, С-500, ЗРК «Панцирь», — добавил он.
10 марта Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) в своем докладе заявил, что Россия заняла третье место в рейтинге крупнейших экспортеров вооружений всего мира, имея долю в 7,8% в глобальном экспорте оружия. Первое и второе место заняли США и Франция.
Как передавало ИА Регнум, в конце декабря 2024 года гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что Россия поставляет военную оборонную продукцию в 44 страны мира. В середине ноября компания подписала первые контракты на экспорт истребителя Су-57 заграничным партнерам.
В том же месяце Михеев сообщил, что более десяти стран выразили готовность приобрести у России «Изделие РБ-504П-Э», которое способно подавить «рой» дронов. Предконтрактная работа началась с государствами из стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока.