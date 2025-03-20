Москва, 20 марта, 2025, 17:35 — ИА Регнум. Спрос на оружие российского производства вырастет после завершения спецоперации на Украине. Об этом 20 марта заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Владимир Смирнов/РИА Новости

«После завершения специальной военной операции, поверьте мне, выстроится большая очередь за нашим оружием», — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что во время проведения СВО оно показало себя в боях и было доведено до совершенства.

Шойгу имел в виду российские системы ПВО, ударные дроны и усовершенствованную бронетехнику. Секретарь Совбеза также отметил, что были модернизированы танки Т-90 и Т-80.

«Это касается и [зенитных ракетных систем] С-400, С-500, ЗРК «Панцирь», — добавил он.

10 марта Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) в своем докладе заявил, что Россия заняла третье место в рейтинге крупнейших экспортеров вооружений всего мира, имея долю в 7,8% в глобальном экспорте оружия. Первое и второе место заняли США и Франция.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря 2024 года гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что Россия поставляет военную оборонную продукцию в 44 страны мира. В середине ноября компания подписала первые контракты на экспорт истребителя Су-57 заграничным партнерам.

В том же месяце Михеев сообщил, что более десяти стран выразили готовность приобрести у России «Изделие РБ-504П-Э», которое способно подавить «рой» дронов. Предконтрактная работа началась с государствами из стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока.