Москва, 20 марта, 2025, 17:27 — ИА Регнум. Россия и США продолжают проработку встреч по вопросу Украины, работа находится в активной стадии. Об этом 20 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Владимир Гердо/ТАСС Мария Захарова

«Встречи по украинской проблематике находятся в стадии активной подготовки, согласования. Согласуются и дата, и состав, и участники», — отметила она в ходе брифинга.

Как передавало ИА Регнум, помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее 20 марта сообщил, что следующие переговоры между Россией и США пройдут 24 марта в Эр-Рияде. Договоренность об этом была достигнута при контакте с помощником американского президента по национальной безопасности Майклом Уолтцем.

Ушаков также уточнил, что российскую делегацию на переговорах возглавят глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Американская сторона тоже определила переговорщиков, их имена вскоре назовет Вашингтон.

18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп созвонились по телефону и детально обсудили украинский кризис. Российский лидер подтвердил принципиальную приверженность Москвы мирному урегулированию.

Путин также заявил, что для решения конфликта дипломатическим путем нужно полностью прекратить военную помощь киевскому режиму. Кроме того, необходимо остановить принудительную мобилизацию на Украине и перевооружение ВСУ.