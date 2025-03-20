Москва, 20 марта, 2025, 17:40 — ИА Регнум. Мошенники разработали схему обмана с самозапретом на кредиты, при использовании которой они представляются сотрудниками банков и пытаются убедить потенциальных жертв в якобы неправильно установленной функции, чтобы те перешли по фишинговой ссылке. Об этом 20 марта рассказал замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Евгений Лукин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По словам Лукина, несмотря на введение с 1 марта возможности самозапрета на кредиты, уже наблюдаются попытки взлома злоумышленниками личных кабинетов россиян на портале «Госуслуги».

«Злоумышленники звонят гражданам под видом работников банков и сообщают о якобы неправильно установленной функции самозапрета», — рассказал он в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД России.

Представитель МВД уточнил, что после этого преступники направляют потенциальной жертве фишинговую ссылку, после перехода по которой получают доступ к личному кабинету на «Госуслугах» и банковских приложениях, а затем крадут денежные средства.

Как сообщало ИА Регнум, замглавы комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности Александр Холодов 19 марта рассказал, что мошенники начали использовать новый способ обмана ищущих работу россиян. Эксперт пояснил, что преступники под видом работодателей предлагают оформить зарплатную карту и привязать ее к «корпоративному номеру», после чего получают доступ в личный кабинет банка и берут на жертву кредит через эту кредитную организацию.

Ранее, 16 марта, МВД предупредило о мошенниках, предлагающих «проверить связь», чтобы получить доступ к сим-картам и банковским приложениям россиян. При этом злоумышленники представляются сотрудниками компании-оператора.