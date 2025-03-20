Москва, 20 марта, 2025, 17:19 — ИА Регнум. Начальника главного центра информационных технологий Росгвардии Николая Чепкасова задержали по подозрению в совершении преступления. Об этом 20 марта сообщили правоохранительные органы.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Чепкасов задержан. Он стал подозреваемым по уголовному делу», — процитировал ТАСС собеседника.

Уточняется, что в скором времени его доставят в суд для избрания меры пресечения. В 235-м гарнизонном военном суде получили ходатайство следствия об аресте Чепкасова.

Центр отвечает за информационно-телекоммуникационную инфраструктуру ведомства, информационную безопасность и вопросы импортозамещения программного обеспечения.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Военный суд в Москве арестовал генерал-майора Росгвардии Константина Рябых по делу о взятке в 15 млн рублей. С занимаемой в ведомстве должности его уволили.

В ноябре прошлого года замначальника тыла Росгвардии генерал-майора Мирзу Мирзаева арестовали по подозрению во взятке. Отмечалось, что задержан он был 3 ноября.