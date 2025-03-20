Донецк, 20 марта, 2025, 17:08 — ИА Регнум. Автомобиль депутата Госдумы, главы Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александра Бородая снова оказался под атакой украинского беспилотника рядом с линией боевого соприкосновения. Об этом 20 марта сообщил Telegram-канал СДД.

Владимир Гердо/ТАСС Александр Бородай

«Вчера поздно ночью машину главы Союза добровольцев Донбасса, депутата ГД Александра Бородая, атаковал украинский FPV-дрон», — сказано в сообщении.

Уточняется, что парламентарий прибыл на место для проведения совещания.

В сообщении на канале добавили, что депутат не пострадал. Находившийся недалеко бывший замполит 7-й штурмовой бригады имени Святого Георгия СДД Эдуард Шарафиев в результате атаки получил ожог.

В июле 2023 года Бородай уже попадал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Тогда он тоже не пострадал, но двое находившихся с ним офицеров были ранены. Уточняется, что автомобиль был изрешечен осколками.

Александр Бородай до осени 2024 года был командиром 7-й штурмовой бригады. Несмотря на переход на парламентскую деятельность, он продолжает курировать работу подразделения.