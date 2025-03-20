Брюссель, 20 марта, 2025, 17:03 — ИА Регнум. Саммит Евросоюза не утвердил инициативу главы европейской дипломатии Каи Каллас о военной помощи Украине. В итоговом документе не упоминается выделение ни €40 млрд, как было предусмотрено в первоначальном плане, ни сокращенный вариант на €5 млрд.

Michael Kappeler/Global Look Press Кая Каллас

Этот документ поддержали 26 из 27 стран ЕС, Венгрия заблокировала принятие общего заявления саммита.

«Текст заявления твердо поддержали 26 глав государств и правительств стран ЕС. Европейский совет вернется к обсуждению этой темы на следующей встрече (в конце июня. — Прим. ред.)», — говорится в документе.

Отмечается, что 26 стран ЕС сохраняют подход «мир через силу», который направлен на то, чтобы Украина «находилась в максимально сильной позиции, имея собственные мощные оборонные возможности».

В заявлении также говорится, что ЕС готов продолжать и усиливать санкционное давление на Россию и будет удерживать замороженные активы.

Кроме того, в документе указано, что Евросоюз усилит поддержку проведения реформ на Украине для членства в сообществе, но «процесс вступления будет основан на заслугах».

«Евросовет подчеркивает важность прогресса в переговорном процессе в соответствии с подходом, основанным на заслугах, открывая переговорные главы при выполнении условий, начиная с базовой главы как можно скорее», — заявили в ЕС.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта, по словам Каллас, Евросоюзу не удалось согласовать пакет помощи Украине в €40 млрд.

20 марта издание Politico сообщило, что несколько дипломатов ЕС раскритиковали ее очередное предложение по отправке этой суммы на Украину и решили, что не станут его принимать во время саммита в Брюсселе.

Позднее в тот же день итальянская газета La Stampa отметила, что Каллас в восемь раз сократила проект помощи Киеву, до €5 млрд. Отмечалось, что из последних черновиков был удален принцип распределения государственных отчислений пропорционально валовому национальному доходу стран ЕС. Каллас приходится наблюдать провал ее собственного плана по предоставлению Украине многомиллиардной военной помощи, добавил автор статьи.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации на Украине. Российский лидер также указывал на то, что поставки оружия Киеву только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте.