Москва, 20 марта, 2025, 17:00 — ИА Регнум. МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Эстонии по вопросу нападений на военные памятники в республике. Об этом 20 марта заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Вызвали в МИД России временную поверенную в делах Эстонии в РФ, заявили, что продолжающиеся в этой стране глумления над памятью советских воинов, которые освободили Европу от гитлеровского порабощения, вызывают самое жесткое осуждение со стороны нашей страны», — заявила она в ходе брифинга.

В МИД также отметили, что Москва требует от властей республики провести расследование осквернения могильных плит советским воинам в Таллине и принять соответствующие меры. Особенно цинично и жутко лицезреть подобное накануне 80-летния Победы в Великой Отечественной войне, добавила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года в Эстонии прошла эксгумация останков советских воинов, освободивших республику от нацистов в годы Великой Отечественной войны. Временный поверенный в делах России в республике Ленар Салимуллин добавил, что премьер-министр Эстонии Кристен Михал продолжает уничтожать монументы бойцам, которые ценой своих жизней подарили свободу республике.

В 2022 году на территории эстонского энергетического предприятия Enefit Power в Ауэвере убрали советский военный монумент без согласования с гражданами. Затем в полицию поступили обращения о том, что кто-то сжег убравший памятник экскаватор. В августе в Нарве демонтировали советский танк-памятник Т-34 против воли местных жителей, а в октябре того же года на острове Хийумаа власти демонтировали советский военный памятник, известный как «Каменный Юри» и посвященный героям обороны острова.