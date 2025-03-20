Ереван, 20 марта, 2025, 17:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отдал приказ всем госведомствам страны восстановить связи с коллегами из России и принимать участие в совместных мероприятиях. Об этом 20 марта пишет газета «Грапарак».

Global Look Press

По мнению журналистов, данное решение было принято армянским политиком на фоне последних геополитических изменений. Также это поручение связывают с недавним приглашением Пашиняна на парад в Москве, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В материале также добавляется, что армянский парламент с нетерпением ждет майского визита Пашиняна в Москву, поскольку встреча с президентом РФ Владимиром Путиным придаст больше ясности в вопросах дальнейшей судьбы нынешней власти Армении.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта Пашинян сообщил о своей готовности к подписанию мирного договора с Азербайджаном.

14 марта Пашинян подтвердил Путину, что приедет в Москву для участия в торжествах в День Победы 9 мая.

Ранее, 13 марта, в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Москве Путин заявил, что ждёт Лукашенко и расчёты белорусской армии на параде Победы 9 мая.

В декабре 2024 года на неформальном саммите СНГ в Петербурге президент России лично пригласил лидеров стран организации на празднование 80-летия Победы. На мероприятия в честь 9 Мая в Москву также приедут президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и председатель КНР Си Цзиньпин.

Кроме того, ожидается прибытие президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Словакии Роберта Фицо и ряда других лидеров. В январе министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что на парад Победы приглашены воинские формирования из 19 дружественных стран.