Чита, 20 марта, 2025, 16:52 — ИА Регнум. Фридайвер Екатерина Некрасова проплыла 122 м подо льдом Байкала в ластах и без гидрокостюма, установив новый мировой рекорд. Об этом 20 марта сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

t. me/kobzevii Екатерина Некрасова

«Еще один рекорд на Байкале — россиянка Екатерина Некрасова проплыла 122 м в длину подо льдом в ластах, но без гидрокостюма. Это абсолютный мировой рекорд», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он добавил, что заплыв прошел в рамках фестиваля «Под лед Байкала». Кроме рекорда Некрасовой было установлено еще четыре: Ольга Маркина нырнула на 71 м в моноласте. Спортсмены из Хорватии Санда Делия и Витомир Маричич стали лучшими в дисциплине по тросу на руках: Витомир нырнул на 62 м, Санда — на 55 м.

В декабре 2020 года датский фридайвер Стиг Северинсен проплыл 202 метра под водой и побил мировой рекорд. Предыдущее достижение составляло 177 метров.