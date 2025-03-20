Москва, 20 марта, 2025, 17:05 — ИА Регнум. Вооруженные силы России сжимают кольцо вокруг купянской группировки украинских формирований в Харьковской области. Об этом 20 марта рассказал глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Бойцы российской армии продолжают сжимать полукольцо вокруг купянской группировки. Противник видит эту нашу активность и, конечно, пытается усилиться в районе Купянска», — привело его слова «РИА Новости».

Глава харьковской ВГА добавил, что купянское направление продолжает оставаться одним из наиболее активных участков на линии боевого соприкосновения в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта Ганчев рассказал, что армия России расширяет зону освобожденной территории на правом берегу реки Оскол и продвигается в сторону Купянска. Он уточнил, что российским военным осталось пройти около семи километров до города.

Группа из пяти украинских пограничников 14 марта добровольно сдалась в плен военным российской группировки «Запад», действующей на купянском направлении. Это произошло у населенного пункта Красное Первое в Харьковской области.

Ранее, 2 марта, ВС России отрезали группу украинских бойцов от основных сил противника на купянском участке. Отмечалось, что российские штурмовики ведут продвижение на этом участке, а группы операторов беспилотников планомерно уничтожают укрепрайон противника.