Москва, 20 марта, 2025, 16:49 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Алекандр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом 20 марта сообщил Telegram-канал «Пул первого».

Global Look Press

«Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону», — говорится в сообщении.

Отмечается, что скоро будут опубликованы подробности разговора.

Как передавало ИА Регнум, Лукашенко 13 марта посещал Россию с официальным визитом. В тот же день он провёл переговоры с Путиным. Главы государств подписали ряд документов, а также обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

Путин отметил, что отношения двух стран являются «в прямом смысле слова» братскими, а Россия является главным экономическим партнёром Белоруссии.

14 марта Лукашенко выступил в Совете Федерации. Он, в частности, заявил, что Белоруссия в ближайшее время вряд ли войдёт в состав России. Также, по его словам, ракетный комплекс «Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии.