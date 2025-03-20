* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 20 марта, 2025, 16:53 — ИА Регнум. Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело против уехавшего из России журналиста и бывшего московского муниципального депутата Ильи Азара (признан в России иноагентом). Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Илья Азар (признан в России иноагентом)

В следственные органы направлены материалы по итогам проверки в отношении Азара и ряда других бывших московских муниципальных депутатов столицы, в том числе Игоря Глека, Елены Русаковой и Сергея Власова.

Они причастны к деятельности иностранной неправительственной организации «Депутаты Мирной России», признанной на территории России нежелательной. Эта структура представляет угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности и безопасности государства, подчеркнули в прокуратуре.

В конце октября организация провела в Берлине съезд, выбрав Глека сопредседателем, а Азара, Русакову и Власова — членами управляющего совета. Все четверо знают, что организация «Депутаты Мирной России» признана в России нежелательной. Несмотря на это, они, проживая за рубежом, проводят мероприятия, направленные на сохранение ее функционала, поддержание ее структуры и координацию сторонников.

Глек, Азар, Русакова и Власов распространяют в интернете материалы, освещающие происходящие в России политические, экономические и социальные процессы. Это свидетельствует о целенаправленных действиях по сохранению присутствия организации в российском информпространстве и обеспечению ее дальнейшего влияния, подчеркнули в прокуратуре.

«Материалы проверки прокуратуры Москвы по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Глека, Азара, Русаковой и Власова по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ»)», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля Минюст России признал Азара иностранным агентом. В ведомстве отметили, что он участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов. Публикации содержали фейки о российской армии, а также недостоверную информацию о принимаемых российским руководством решениях и проводимой им политике. Азар публично выступал против специальной военной операции. Как отметили в Минюсте, он живет за пределами России и взаимодействует с признанной в РФ нежелательной организацией.

В августе 2022 года Азара, являвшегося депутатом Совета муниципальных депутатов округа Хамовники, суд оштрафовал на 50 тыс. рублей за публикацию в интернете материалов, подпадающий под ч. 2 ст. 20.3.3. КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»). В феврале 2023 года источник в правоохранительных органах сообщил ИА Регнум, что Азару, проживающему в Риге, грозит срок за дискредитацию ВС России.