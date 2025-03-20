Брюссель, 20 марта, 2025, 16:36 — ИА Регнум. Венгрия вновь заблокировала итоговый документ саммита глав государств и правительств Евросоюза по оказанию помощи киевскому режиму, несмотря на то, что за проект проголосовали 26 государств. Об этом стало известно 20 марта.

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«Заключения по Украине были одобрены в формате 26 стран с использованием той же формулы, что и на предыдущем саммите», — рассказал высокопоставленный представитель ЕС журналистам на полях проходящей встречи в Брюсселе.

Ранее, 17 марта, Будапешт уже блокировал выделение €20 млрд военной помощи Украине. Глава МИД страны Петер Сийярто подчеркнул, что венгерские власти не позволят использовать деньги своего народа для продолжения вооруженного конфликта. Он также указал, что многие страны — участницы Евросоюза и европейские институты хотят продолжать вооруженный конфликт на Украине. Но это приведет лишь к дальнейшим жертвам и разрушениям, а также может спровоцировать эскалацию напряженности между Москвой и Киевом, добавил министр.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта, по словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, ЕС не удалось согласовать пакет помощи Украине в €40 млрд. Затем 20 марта издание Politico сообщило, что несколько дипломатов Евросоюза раскритиковали ее очередное предложение по отправке этой суммы на Украину и решили, что не станут его принимать во время саммита Европейского совета в Брюсселе.

Позднее в тот же день итальянская газета La Stampa отметила, что Каллас в восемь раз сократила проект помощи Киеву. Отмечается, что из последних черновиков был удален принцип распределения государственных отчислений пропорционально валовому национальному доходу стран ЕС. Каллас приходится наблюдать провал ее собственного плана по предоставлению Украине многомиллиардной военной помощи, добавил автор статьи.